日圓貶值、關稅議題鈍化 星宇航空看第4季較第3季成長

〔記者王憶紅／台北報導〕 星宇航空策略長劉允富指出，受惠日圓貶值，以及美國關稅戰議題逐步鈍化，第四季營收可望較第三季成長，而首架A350-1000將在年底會交付，明年則預計交付5架，另外，首架貨機原預計2027年交機，但因飛機製造商供應鏈問題尚未解決，將遞延到2028年交付。

星宇航空今日宣布攜手寒舍（2739）將星級料理引進機場貴賓室，其中，10月20日起，在星宇機場貴賓室將品嚐到寒舍集團獲米其林一星肯定的「請客樓」的招牌餐點，入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」則在明年接續登場。劉允富說，商務艙旅客比例持續成長，尤其是轉機客使用商務艙的情況逐步拉升，目前每月約有8000人次進出桃機貴賓室，藉由新菜色及服務升級，有信心吸引更多商務旅客，而商務艙表現最好的航線包括新加坡、吉隆坡等。

劉允富指出，日本、美國線第三季因地震說、關稅議題，可說旺季不旺，而在日圓貶值、關稅議題淡化下，目前觀察，日本、美國第四季訂位狀況有顯著提升，而東南亞訂位狀況則是維持穩定，第四季營運可望較第三季成長。

在新航點方面，劉允富說，目前正在等待空中巴士A350-1000的新機交付，若交機進度順利，規劃會在明年下半年開出第一個歐洲航點，而北美內陸或是東岸新航點，則預期未來1至2年內開出。

在貨運方面，星宇航空目前以機腹載貨，除一班旅客的行李外，廣體飛機尚有10-12噸，甚至15噸的載貨量，目前以貨運品項以半導體及AI伺服器等高價值器材為主，至於運價方面，雖然不少外籍航空來台搶貨，整體倉位較去年同期成長30-40%以上，但臺灣出口仍具領先優勢，目前可說是供需平衡、價格穩健。

