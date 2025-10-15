電子與AIoT雙展10月南港登場 推展中優惠搶攻2026商機

2024台北國際電子產業科技展現場吸引眾多國際買主參觀與交流。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕由外貿協會與電電公會共同主辦的「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」將於10月22日至24日在台北南港展覽館1館登場。今年主辦單位規劃多項全新活動與優惠，包括「2026年展中銷售超早鳥優惠」及首度舉辦的「Connect the Spark: AInnovation Networking Lunch」交流午宴，盼帶動展會人氣、促進國際商機，為電子與AIoT產業注入新動能。

為鼓勵廠商提前布局、確保展位優勢，主辦方今年首度於展期間推出「2026年展中銷售超早鳥優惠」，開放明年度參展報名並提供限時折扣，凡報名兩個攤位以上者，可再享加碼優惠。貿協指出，透過展中銷售機制，不僅能提升續展率，也讓業者能即時規劃明年參展策略，增加行銷曝光與效益。

為深化買主與廠商互動，主辦單位也在10月24日中午在大會舞台區舉辦「Connect the Spark: AInnovation Networking Lunch」活動，將以午宴形式，讓國內外買主與參展商面對面交流、拓展人脈。凡持展證入場並提供名片者，還可參加抽獎活動，有機會把全新 iPhone 17 帶回家。

展覽期間除展示最新電子與AIoT應用成果，也規劃新創展區、專題論壇、商洽會與多主題館，全面呈現台灣電子與智慧科技產業的創新實力。主辦單位誠摯邀請國內外業者把握展期，參與交流活動並申請「超早鳥優惠」，與全球產業夥伴共創未來商機。

