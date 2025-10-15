保護兒少健康 數發部：將禁止國中小學校Wi-Fi連線TikTok

數發部部長林宜敬今日赴立法院備質詢。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣詐騙猖獗，今日數發部赴立法院備質詢，立委多仍聚焦「打詐」議題。數發部部長林宜敬於立法院詢答時表示，數發部多管齊下努力防堵；至於國人關注的中國短影音平台TikTok（抖音）議題，則將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，未來並將建立APP分級制度。

近年台灣含詐騙、中資APP侵入的議題持續受到關注。林宜敬表示，數發部對TikTok的關注有資料存儲地點、股權結構是否有中資、對兒少的危害3大部分。經了解，TikTok的伺服器位於新加坡、部分資料儲存在美國，唯股權結構是否涉及中資尚無法確定。

針對TikTok與兒少保護議題，多有專家認為TikTok常傳不當內容、恐對未成年兒少有負面影響。林宜敬則指出，TikTok平台本就限制12歲以下禁用，數發部也積極與教育部等部會溝通，目前規劃限制中小學Wi-Fi連線抖音平台，不過不會盤查個別學生的手機。

林宜敬也表示，將與教育部、衛福部協調，全面檢視含TikTok、交友軟體等各類APP，建立APP分級制度，預計在今年底前提出「不適合15歲以下青少年使用」的APP清單。

此外，在AI越來越近用後，也多有不肖分子利用AI製作詐騙影音，在Meta等平台流傳行騙。林宜敬也指出，政府已經建立「網照通報查詢網」，供民眾通報給政府、再轉平台下架，但因過程耗時，立委也質疑社群平台應主動負起責任，林也表示贊同，將持續要求Meta落實自律，避免詐騙廣告氾濫。

