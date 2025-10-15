毅嘉前3季獲利年增13％ EPS 1.86元

毅嘉前三季EPS 1.86元。（毅嘉提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）第三季EPS 0.6元，創今年單季次高，累計前三季EPS 1.86元。展望未來，毅嘉指出，持續轉型成為全模組解決方案的領導供應商，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，將持續為毅嘉科技的營運帶來機會，而在聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，也將可望在未來逐漸開花結果挹注營運，成為長期營運成長的動能。

毅嘉第三季營收持續受惠於客戶的強勁需求，單季合併營收28.85億元，季增3%，年增10%，單季合併營收來到今年新高，而單季毛利率則受產品組合影響來到19%，較前一季度略減1%，單季稅後淨利為1.85億元，每股稅後盈餘為0.6元，單季獲利為今年單季次高。

毅嘉累計前三季合併營業收入金額81.24億元，年增16%，合併毛利率為19%，稅後淨利5.67億元，年增13%，每股稅後盈餘為1.86元。

