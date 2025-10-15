搶攻國艦國造、離岸風電與智慧船舶 台船徵才229名

台船下半年將招考229名新進人員。（台船提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船 （2208）今日宣布，為布局未來，迎戰全球船舶智慧化趨勢挑戰，下半年將招考229名新進人員，包括造船、輪機、電機、機械及生產管理等工管類人才，共同參與國防產業及海洋科技的關鍵發展。

台船積極推動三大核心業務—商船製造與維修、國艦國造（海軍艦艇、海巡艦艇與公務船）、離岸風電海事工程。台船董事長陳政宏指出，「潛艦是人類最複雜的科技系統之一」，為因應國防自主與產業升級的國家戰略，對技術類、管理類人才的需求大幅增加，此次招考積極延攬造船、輪機、電機、機械及生產管理等工管類菁英，這些人才不僅將投入艦艇設計、船舶綠能環保技術，及生產管理等核心工作，更肩負起智慧化、無人化船艦的前瞻技術研發任務。

台船說，此次招募重點鎖定具備專業技能與證照電工、鉗工及繪圖工技術人才，另招募冷作工與電銲工人員，應試者不需具備證照，凡錄取者將由公司安排專業培訓，培育成為優秀的專業技術人員，同時亦開出5.3萬元~7.1萬元的高薪職缺，延攬具備非破壞檢測證照的專業技師。總計此次招考總計釋出工管類72名、技術類157名職缺，涵蓋從設計研發到現場製造員工。

