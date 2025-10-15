漢康-KY將申請創新板上市 加速新藥研發進程

漢康-KY今舉行法說會，表示將在年底送件申請創新板上市。圖右二為漢康-KY董事長劉世高。（漢康-KY提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃專注抗癌新藥開發的漢康-KY（7827）今（15）舉行法說會，董事長劉世高表示，今年完成多項重大營運里程碑，包括抗癌融合蛋白新藥HCB101啟動1b/2a期試驗收案、實現HCB101首次對外授權，以及完成股票登錄興櫃。

展望未來，劉世高表示，將繼續推進主力產品HCB101及旗下候選新藥的臨床試驗、除此之外，候選新藥也將進入自體免疫領域，未來也將進入臨床試驗。公司發展部分也規劃今年底前送件申請創新板上市，爭取明年上半年掛牌。

劉世高指出，HCB101是具高度專一性的第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，也是靶向CD47同類最佳的抗癌生物藥，具廣譜抗癌潛力，正持續進行全球多中心的聯合療法1b/2a期臨床試驗收案，採開放式設計，目前已有多個二期臨床適應症的數據觀察到療效潛力。

HCB101在今年6月完成首次對外授權，將中國、香港、澳門、東南亞特定國家等地區市場的獨家商業化權利授予上海復宏漢霖，簽約金1000萬美元（新台幣3.12億元）已入帳並認列在9月營收，後續依照合約可再收取高達1.92億美元的產品開發里程金與銷售里程金，而當HCB101順利上市銷售後，將享有一定比例的銷售分潤。

除胃癌外，HCB101另一個應用的重點領域為頭頸癌，目前在台灣已展開計畫主持人發起的1/2期臨床試驗收案，公司也規劃進行全球多中心的聯合療法1b/2a期臨床試驗，預計收治40位以上病患。

