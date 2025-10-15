宜鼎董座喊痛苦：DDR4大缺 漲價首次「看不到盡頭」

記憶體模組廠宜鼎（5289）董事長簡川勝向來以務實著稱，今也罕見出面說「整體記憶體缺很大」。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體出現缺貨潮，記憶體模組廠宜鼎（5289）董事長簡川勝向來以務實著稱，今也罕見出面說「整體記憶體缺很大」，尤其DDR4產能縮減的趨勢不變，DDR4大缺是他幾十年來首見，預期價格將持續往上，他直言他第一次「看不到盡頭」，也沒有一家同業可看到盡頭，缺貨很痛苦，卻也是甜蜜的痛苦，宜鼎每個月、每季都以為到頂了，但每月、每季都有驚喜（surprise），來自努力追貨源與配貨，這種甜蜜的痛苦還在持續中。

簡川勝表示，消費性市場需求雖不理想，但工業與公共市場穩定成長，加上AI需求爆發性增長，供給面聚焦AI應用需求，整個產能被挪到AI的需求的HBM或DDR5，但大家都用不到AI所需要的規格，首當其衝就是DDR4，因DDR4需求都還在，且是長期需求，包含網通、工業電腦等，還有邊緣AI落地發展增多，有很多應用都需要DDR4，轉到DDR5不是說轉就轉，攸關整個平台方案支援問題，而且轉還要重新設計，這需要時間，這使DDR4出現大缺口。

請繼續往下閱讀...

簡川勝指出，各家同業都會是事先預備貨源，銷售數量增加、平均銷售價格上漲，帶動近兩季營收明顯增加，但庫存完賣完之後怎麼辦，第四季與明年能拿到多少貨源是重點。目前看起來DDR4產能縮減的趨勢不變，DDR4大缺是這幾十年來第一次見到。

簡川勝說，這次缺貨潮跟先前的景氣循環不太一樣，因為這一次是一去不回。之前的一般缺貨，宜鼎都還蠻穩定，因百分之百在工業跟AIOT，現在聚焦在工業應用、網通，在垂直市場則是AIOT到邊緣AI，所有的客戶是有價值的，應用也是有價值的，相信這可讓宜鼎多一些優勢去拿到穩定的貨源，原廠會看市場與夥伴的價值分配貨源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法