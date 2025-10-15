ASML示警明年中國需求大降 執行長和財務長說原委

艾斯摩爾（ ASML ）週三重申，預計將受益於人工智慧投資的蓬勃發展，第3季訂單超出預期。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的電腦晶片製造設備供應商艾斯摩爾 （ ASML ） 週三（15日）重申，預計將受益於人工智慧投資的蓬勃發展，第3季訂單超出預期，但也警告稱，預計明年中國的需求將大幅下降。

ASML第3季訂單表現優於分析師預期，並表示明年銷售額將至少與2025年持平，主要受惠於全球企業大規模投資AI領域、對晶片製造設備的需求。

請繼續往下閱讀...

ASML財務總監羅傑·達森（ Roger Dassen ）週三對記者表示，公司預計中國銷售額的下降並不是因為其中國客戶之前囤貨。

自2020年以來，中國一直是全球最大的晶片製造工具買家，這讓分析師認為，在美國實施更多出口限制之前，其中一些工具已經進入了庫存階段。

研究機構Visible Alpha的數據顯示，2025年第3季淨預訂量（業界最受關注的數據）為54億歐元，而分析師的普遍預期為53.6億歐元。

這一結果是在9月和10月人工智慧公司和晶片製造商達成一系列大型交易之後得出的，這些交易將意味著對晶片的需求增加，而晶片約佔資料中心成本的一半。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）表示，ASML看到人工智慧投資持續呈現積極勢頭，並且正在向更多客戶拓展其業務，包括智慧型手機和人工智慧資料中心使用的先進邏輯晶片以及人工智慧所需的先進記憶體晶片。

ASML的曝光機具對於製造晶片電路至關重要，這些工具銷往台灣的台積電和南韓三星。

2025年前9個月，中國需求佔ASML新工具銷售的近三分之一，但疲軟的勢頭令人意外。福克表示：我們預計中國客戶的需求將大幅下降，因此我們2026年在中國的總淨銷售額將大幅下降。

ASML股價在阿姆斯特丹和華爾街的盤前交易中上漲了3%以上。

