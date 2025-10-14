71歲翁淚訴「晚年破產」 鄉村生活夢想變「陷阱」花光660萬元退休金

日本一名71歲老翁為了夢想，在鄉村買地住進小木屋，卻遭遇「晚年破產危機」，花光了3000萬日圓（台幣660萬元）的退休金。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕領到退休金後搬到鄉村享受第二人生，體驗「鄉村生活」和「慢活」，這樣的退休生活經常被媒體報導。然而，這些選擇的背後隱藏著許多挑戰，例如意外開支、社區孤立以及醫療和購物方面的不便。有時，這種「願望」可能會變成「陷阱」，最終吞噬掉退休金。日本一名71歲老翁為了夢想，在鄉村買地住進小木屋，卻遭遇了「晚年破產危機」，花光了3000萬日圓（台幣660萬元）的退休金。

日媒報導，現年71歲的川島忠雄（化名）在東京一家製造廠工作至68歲，期間也曾復職一段時間，退休時領取了約3000萬日圓的退休金。此外，他還每月領取約17萬日圓（台幣3.5萬元）的退休金。

請繼續往下閱讀...

一直熱愛大自然的川島說：「退休後，我想在山裡過著自給自足的生活。」 於是，他開始著手實現自己長久以來的夢想，住在小木屋裡。

他在網路上找到了一處二手房：位於鄉村山區的一間十年前建成的小木屋。這間小木屋附帶土地，售價980萬日圓（台幣198萬元）。而且，這裡也有足夠的空間，可以讓他盡情發揮自己的陶藝嗜好。

川島說：「說實話，我當時覺得這就是緣分。我馬上去看了房子，然後就做了決定。」

川島認為這裡的生活成本會比城市低，因此決定搬家。 然而，川島的新生活比他想像的要「昂貴」得多。

首先，購買木屋後不久，外牆就被發現有白蟻，維修費用高達150萬日圓（台幣30萬元）。之後，由於管道問題和防凍設備的增設，維修費用不斷增加。

川島說：「雖然我熱愛大自然，但這裡的冬天比我想像的要嚴酷得多。暖氣費和煤氣費實際上比東京還高。」

此外，沒有車生活根本沒法過，每次出行油費都會上漲。附近醫院很少，如果得了慢性病，就得去綜合醫院，單程車程就要兩個小時。之前以為鄉村便宜，結果完全是誤判。

當他意識到這一點的時候，他的存款已經不足1000萬日圓了。感覺每個月都有幾十萬日圓消失。三年過去了，川島無論在精神上還是在經濟上都達到了極限。

他說：「沒有其他人在身邊的夜晚變得很難熬。我沒有人可以隨意交談，我只是擔心如果我生病了會發生什麼事。」

考慮到搬回城市，他決定賣掉木屋，但「農村房產」的現實再次阻礙了他。他說：「根本沒人來看房，就算我們降價，也被告知山區的房子不好賣。」

最終，川島找不到買家，房地產公司告訴他，資產價值接近零。之後，他沒有賣掉房子，而是在附近的城鎮租了一間廉價公寓，現在他僅能靠著月領的17萬日圓的退休金勉強維持生計。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法