伯朗咖啡館這家店變超美 咖啡自取機只要7.5秒

伯朗咖啡館啟動大改造，位於台北市忠孝西路黃金商圈的科大概念店今天首度曝光，將於16日試營運，首次引進「Coffee on Tap 咖啡自取機」及現點現做餐點，可望成為社交新熱點。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕金車集團旗下已有27年歷史的伯朗咖啡館啟動大改造，繼去年伯朗咖啡館南京概念店以全新面貌迎客後，位於台北市忠孝西路黃金商圈的科大概念店今天也首度曝光，將於16日試營運，首次引進「Coffee on Tap 咖啡自取機」及現點現做餐點，可望成為社交新熱點。

一手主導伯朗咖啡館改造和升級重任的金車集團第3代—咖啡事業部品牌主任李家迪表示，去年伯朗咖啡館南京概念店開幕後，平均客單價從100多元成長至400多元，帶動業績較改裝前翻倍成長，同時降低來客年齡，20~30歲的年輕客層變多了。

隨著生活型態與世代需求的轉變，伯朗咖啡館科大概念店鎖定Z世代，經過4個月的改裝升級，設計風格融合了「經典 × 創新」的精神，以磁磚與吧台水磨石材質象徵新舊交融，透過極簡線條、溫潤木質調與大面玻璃窗透進的自然採光，營造舒適卻富有設計感的氛圍。

並以「都市客廳 Urban Living Room」為概念，加入北歐美學的細節與比例，搭配丹麥品牌HAY家具，整體採用深色木質調，並透過多元座席形式打造豐富的空間層次，讓附近民眾走出家門也能夠擁有自在交流和放鬆的場域。

同時將空間分為「快」與「慢」兩大區域：「快區」設置可在7.5秒內快速取用1杯保留手沖層次的單品咖啡自取機，並搭配高腳桌與階梯式座位，滿足通勤族與上班族的效率需求；「慢區」則配置沙發、低桌椅與閱讀區，讓學生與一般消費者能在此放慢步調、自在交流，找到恰到好處的生活節奏。

此外，科大概念店也獨家推出多款現點現做的美式餐點，從黃金酥脆早餐捲、經典雞肉凱薩捲到罪惡厚培根酸種麵包，搭配多元創意特調與甜點，讓消費者無論早午餐、下午茶或晚餐等各個時段，都能享用美味的餐點。

為與新世代建立更緊密的連結，科大概念店將同步推出「Breakfast Club 早餐俱樂部」等健康社交計畫，倡導活力與健康的生活型態，未來也將舉辦週末課程，結合多元生活體驗，打造專屬Gen Z世代的社交場域，成為凝聚年輕族群的新據點。

伯朗咖啡館科大概念店將於10/16日開始試營運，10/20日盛大開幕，正式營運前3天 10/20至10/22日社群打卡即享咖啡自取機Coffee on Tap單品咖啡全品項買一送一 （原價1杯180元）。

伯朗咖啡館科大概念店將空間分為「快」與「慢」兩大區域：「快區」設置可在7.5秒內快速取用1杯保留手沖層次的單品咖啡自取機，並搭配高腳桌與階梯式座位，滿足通勤族與上班族的效率需求。（記者楊雅民攝）

