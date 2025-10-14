糗大了！6萬張地圖「錯誤標註台灣」中國海關查獲卻避談

中國海關查獲6萬張地圖，原因是存在「標註錯誤」，包括錯誤標註台灣和遺漏南海領土。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國海關當局查獲6萬張地圖，原因是存在「標註錯誤」，包括錯誤標註台灣和遺漏南海領土，而此時正值中美兩國的緊張關係加劇之際。

中國海關總署週一（10月13日）發布聲明稱，山東省青島海關在近期一次出口貨物查驗中，查獲了一批「有問題」的地圖。聲明並未具體說明此行動的具體時間。

請繼續往下閱讀...

當局表示，違規地圖包含台灣的「錯誤標註」，但未詳細說明具體錯誤。中國一貫視台灣為其領土，並在過去幾年加大了對台的軍事和政治壓力。

這些地圖也省略了南海的「重要島嶼」，同時沒有標註中國在南海的九段線。聲明稱，這些地圖還省略了釣魚島以及中日之間島嶼所有權的海上邊界線。

中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權，該海域與四個東南亞鄰國，包過馬來西亞、汶萊、菲律賓和越南，以及台灣重疊。

北京也強烈批評並駁回馬尼拉於2016年提出的國際法庭裁決，該裁決基本上駁回了其廣泛的主張。

同時，中國和日本都聲稱對台灣東北部東海的一系列島嶼擁有主權，中國稱之為釣魚台，日本稱之為尖閣諸島。

