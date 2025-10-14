三星終於重大突破了 輝達宣布合作 提供客製化晶片

輝達正式與三星代工廠合作，為其AI工廠提供客製化晶片，標誌著取得重大突破。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達正式與三星代工廠合作，為其AI工廠提供客製化晶片，標誌著這家韓國巨頭取得重大突破。

OCP全球高峰會 （2025 OCP Global Summit）13日至16日在美國舊金山聖荷西登場，該會議的一個重要消息是，三星代工廠被納入輝達日益壯大的AI合作夥伴名單，這不僅對這家韓國巨頭來說，也對輝達執行長黃仁勳本人而言意義非凡。

輝達在一篇關於OCP的部落格文章中宣布，三星代工廠已加入NVLink Fusion生態系統，該生態系統將負責設計客製化晶片並為客戶提供製造專業知識。雖然合作範圍尚未確定，但三星代工廠顯然已加入輝達陣營。

此次合作似乎不僅限於製造領域；三星將為客製化晶片提供「端到端」支持，涵蓋晶片設計、驗證、整合和流片等階段。

據透露，三星代工廠將滿足定制CPU和XePU的日益增長的需求，而且此次合作不會直接針對輝達的產品；相反地，它將使輝達能夠使用三星代工廠生產的定制晶片。

三星代工廠加入NVIDIA NVLink生態系統表明，輝達已準備好滿足大型科技公司的客製化晶片需求，而這種需求受到SF2（2奈米）等製程的推動，這些製程已引起廣泛關注。

