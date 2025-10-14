貿易戰決策陷內鬥 金融時報：中國強硬派威脅 美將面臨「地獄之火」報復

中國在川習會前3週宣布全面稀土管制措施。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，中國在美國總統川普預期與中國國家主席習近平會面前3週，宣布對稀土與關鍵礦產實施全面出口管制，令美國官員大為吃驚。然而知情者透露，中國首席談判代表李成鋼，在今夏的美中貿易談判上已對華府發出威脅。

報導說，美國一名高級官員表示，「8月間，李成鋼預告了許多上週公布的攻擊手段。他相當張狂、非常挑釁，表示如果事情的發展不如他意，美國將面臨『地獄之火』（hellfire）」。

該官員說，雖然李成鋼當時沒有具體提到稀土，但「他說我們的報復將超出所有預期；中國試圖填補敘述，但是事實上，李在幾個月前已預告了」。

美國財長貝森特13日表示，習近平可能不知道上週宣布的稀土管制措施。該高級官員說，北京當局內部的鬥爭正影響美中之間的談判。

他說，「我認為財政部與商務部之間出現內部角力。他們的商務部，包括李成鋼更加激進。強硬派來自商務部與國家安全部，而後者在經濟領域上扮演遠為吃重的角色」。

中國將美中緊張升溫歸咎於美國。北京12日提到9月間，美國將實體清單上的中企，其數千家子公司也列入該黑名單即是例證。

第2位美國高級官員說，北京正利用美國此措施作為藉口，以推動策劃多時的政策。他說，北京的稀土出口管制如此複雜，不可能在兩週內制定，「令人意外的是，他們採取如此不合比例原則的反制。我們試圖維持比例原則，但他們不是」。

美國官員說，川普在北京拒絕進行討論，才決定10日抨擊中國，宣布自11月1日起對輸美中國產品加徵100%關稅，同時對所有關鍵軟體實施新出口管制。

這名官員說，「在稀土出口管制出爐後，我們有長達36個小時表達會談意願，但他們不想談，所以我們公開表態，接著他們突然想談了」。

