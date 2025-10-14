外資轉買超南亞科1.94萬張 投信也加碼近萬張

DRAM廠南亞科（2408）昨召開法說會，第三季繳出轉虧為盈的成績，公司預期第四季DRAM價格還會再漲。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）昨召開法說會，第三季繳出轉虧為盈的成績，公司預期第四季DRAM價格還會再漲，DDR4供需缺口「有點大」，營運展望正面，毛利率與獲利將會持續改善，預估明年也會是一個很不錯的一年。南亞科法說會後，外資終結連3賣，今轉大買1.94萬張，投信也加碼買超9382張，繼外資將南亞科目標價上修至110元，本土投顧也看好南亞科，將目標價上修至125元，並調升評等至買進。

有外資看好南亞科後市表現，將今年每股盈餘（EPS）從預估0.26元上修至0.65元，明年從14.38元微調至14.4元，目標價由90元提高到110元。外資看好，南亞科法說會報佳音，激勵今早盤股價衝破百元大關，達101元，但盤中賣盤湧出，股價翻黑收89.1元，轉跌6.5元、跌幅6.8%，成交量放大達36.98萬張，居台股成交量第二，僅次於華邦電（2344）。

外資從7日起連4賣南亞科，累計賣超過6萬張，但今轉買超1.94萬張；投信買超9382張、連三買；自營商在連7買之後，今轉賣超1.44萬張。

本土投顧業者最新報告指出，自8月底開始，DRAM現貨報價上修循環，主因來自雲端服務供應商（CSP）對於伺服器記憶體的備貨需求高於預期，並排擠到其他應用的供應，預估DRAM新產能最快也需要到2027年才有望開出，市況供不應求將延續到2026年年底，明年伺服器相關的DR需求將佔整體DRAM需求的四成；DDR4的價格高檔將至少延續到明年年中，南亞科今年全年出貨量可望年增五成，且DDR4供不應求將會持續好幾季，預估南亞科今年每股盈餘為1.26元，明年則達12.02元，因此將南亞科目標價上修至125元，並調升評等至買進。

