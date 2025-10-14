黃金驚驚漲！台銀黃金王子：現在進場還不晚

國際金價驚驚漲！在上週突破每英兩4000美元整數大關後，今日盤中再度強勢衝上4150美元，續寫歷史新高。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕國際金價驚驚漲！在上週突破每英兩4000美元整數大關後，今日盤中再度強勢衝上4150美元，續寫歷史新高。今年以來金價漲幅已超過四成，市場投資情緒高昂，不少投資人關心「現在進場會不會太晚」。素有「黃金王子」之稱台銀貴金屬部經理楊天立直言，若只打算短線操作，「現在的風險真的很高」；但若是將黃金納入長期資產配置，採定期定額布局，放個一年，「其實沒什麼好怕的」。

楊天立指出，目前各大投資機構已將金價目標區間，從原先的4,000至4,200美元上修至4300至4500美元，甚至樂觀看至5000美元。他認為，短線衝上5000美元的說法過於樂觀，但若放眼一年後，並非沒有可能。

至於這一波金價上攻的驅動力，楊分析，市場風險意識高漲是關鍵因素之一。長期來講可能認為美元會走弱，短中期是預期聯準會降息、利率下降，中長期看的是經濟與金融風險升高，他也不諱言，「川普的貢獻很大」。

大多數新興國家央行都在一直在調整他的準備，簡單來講就是做資產配置。

楊天立說，這一波金價走勢屬於「階梯式上漲」，並非短線噴出，趨勢相對穩健，黃金多頭行情可望延續至明年。不過，他也提醒，過程中可能會出現一次明顯的休息整理，不宜過度追高，宜分批、穩健布局。

台銀是全台唯一銷售黃金實體的銀行，不少高科技業甚至直接向台銀購買黃金。楊天立指出，目前企業購金量與散戶差不多，其中，AI相關的高科技業成長最多，主要是跟台銀買比較划算，且台銀提供授信、外匯等一整套服務。

