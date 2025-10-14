70歲阿嬤月靠2.4萬年金過活 卻慘因「1支出」徹底掏空晚年

日媒以真實案例揭示，隨著通膨和高齡化加劇，「孫輩支出費用」已成老年家計的隱形黑洞。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕物價飆漲的時代，退休族靠年金過生活已不易，許多額外支出更讓長者們負擔沉重壓力。日本一名70歲阿嬤，自己每月只領12萬日圓（約新台幣2.4萬元）年金，卻要面對5名孫子的固定支出，甚至連準備好的1萬日圓（約新台幣2千元）零用錢紅包也遲遲不敢拿出來，直呼「生活真的很艱難」。日媒以真實案例揭示，隨著通膨和高齡化加劇，「孫輩支出費用」已成老年家計的隱形黑洞。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京、70歲的清水和子（化名）獨居多年，丈夫早逝，目前靠每月約12萬日圓的年金維持生活。雖然省吃儉用，她真正感到壓力的不是生活開銷，而是5個孫子的「公平支出」。

和子回憶，第一個孫子悠真（10歲）剛出生時，她毫不手軟買玩具、服飾，甚至付旅行費。但隨著長女、次女也生子，孫子增至5人，她仍堅持「公平對待」，每逢來訪就逐一發零用錢，「既然以前給過，這次總不能說不給」。

然而，隨著孫子長大後，要求也愈來愈昂貴，從限量遊戲、卡牌，到最新款智慧型手機都開口索取。雖然長子氣憤地制止說「怎麼可能！」，但如果他沒說，和子或許也只能答應。

某天，長子夫妻和悠真預定來訪，和子依慣例準備1萬日圓放進紅包袋，卻因現實壓力猶豫「不敢送出」，她回憶「前一天才買2公斤白米就要2500日圓（約新台幣500元），去年春天1400日圓（約新台幣279元）就能買到。現在光是過日子就很吃力」。她坦言陷入矛盾，內心同時出現兩種聲音「覺得自己是壞祖母，竟把孫子當負擔」與「再這樣下去，老本會很快被掏空」。

「孫輩支出」成固定開銷，成長輩隱性壓力，老後家計面臨崩壞風險。統計顯示，日本長輩平均一年為孫輩花費約10萬4700日圓（約新台幣2.1萬元），雖較2023年略減3400日圓（約新台幣680元），但專家推測，並非支出意願下降，而是物價壓力迫使長輩「不得不縮減」。

物價上漲導致消費壓力倍增，許多長者開始感受到「孫子的開心來訪，竟變成錢包壓力」。專家提醒，將孫輩支出視為「理所當然的固定費用」恐加速老年財務崩盤。理財顧問指出，即使對孫輩有愛，也必須先確保自己的生活基礎，建議長輩與子女溝通清楚零用金或禮金的金額與頻率，必要時應正面說出「現在真的很吃力」，避免好意變負擔。

報導也呼籲，隨著通膨和高齡化加劇，「孫輩支出費用」已成老年家計的隱形黑洞，社會與家庭需及早面對支出平衡問題，避免晚年經濟斷炊。

