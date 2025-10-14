對等關稅影響 8月傳產受僱人數及加班工時減少

根據主計總處統計，8月製造業加班工時17.3小時、連續15個月成長。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國對等關稅8月7日起上路，但因AI及高效能運算應用需求強勁，根據主計總處統計，8月製造業加班工時17.3小時、連續15個月成長，電子零組件製造業加班工時27.9小時、連續26個月成長，更寫下逾45年新高；不過，部分傳產受僱人數及加班工時減少，研判可能與對等關稅、海外產能過剩及匯率因素等有關。

根據主計總處調查，8月底工業及服務業全體受僱員工854.6萬人、月增6千人，以醫療保健及社會工作服務業增4千人最多，住宿及餐飲業增加2千人次之；若與去年同月相較，則增加7萬人。累計1至8月，受僱員工平均850.6萬人、年增6.7萬人，以住宿及餐飲業年增1.8萬人最多，醫療保健及社會工作服務業增1.1萬人，批發及零售業、支援服務業均增1萬人，不動產業、其他服務業則各年減3千人。

請繼續往下閱讀...

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，製造業8月加班工時17.3小時、連續13個月成長；電子零組件製造業29.6小時、連續26個月成長；電腦電子光學製品製造業加班工時15.5小時、連續13個月成長，主因AI及高效能運算應用需求強勁。不過，包括家具、汽車及其零件、紡織、塑化、基本金屬等，8月受僱人數及加班工時減少，可能受到對等關稅、海外產能過剩及匯率因素等影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法