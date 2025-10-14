內政部提三措施 解決人屋雙老現況

台灣實質上已面臨人屋雙老的難題。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台灣已進入超高齡社會，加上30年以上老屋占比逾5成，實質上已面臨人屋雙老的難題，內政部擬透過推動「老宅延壽機能復新計畫」、包租代管5.0以及中央興辦社會住宅「安居好室」，全面採用通用設計等三方面來提升高齡長者住在老屋養老的安居措施。

內政部表示，「老宅延壽機能復新計畫」執行時間為2025至2027年，主要針對沒有危險疑慮的高齡建物，經由修繕方式來延長使用年限，包括增設昇降設備、無障礙設施、更新水電瓦斯管線、維修外牆等，讓高齡長者可以在宅安心養老，避免重新換屋及適應生活的困擾。

請繼續往下閱讀...

至於，包租代管5.0政策則是鼓勵私有住宅沒有電梯的高齡者，將舊有房屋投入包租代管，再搬到包租業者提供符合養老的住所，過程將提供搬遷費及每月租金差額補貼。

最後內政部指出，今年國人平均壽命80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲，且觀察每年公布之生命表，國內平均壽命上升幅度穩定，中央興辦的社會住宅「安居好室」，建物全面採用通用設計，包括浴室防滑、無暗房設計等，使高齡者及身障者皆能安心居住。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法