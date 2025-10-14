前8月經常性薪資年增2.98％ 創25年同期最大增幅

主計總處公布1-8月經常性薪資平均4萬7709元、年增2.98%，為25年同期最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1-8月經常性薪資平均4萬7709元、年增2.98%，為25年同期最大增幅；剔除物價因素後，前8月實質經常性薪資年增1.12%、為近5年同期最大增幅，實質總薪資年增2%、為近7年同期最大增幅。另，因AI等需求強勁，8月製造業加班工時17.3小時、連15個月成長，電子零組件製造業加班工時27.9小時、創1980年6月以來新高，連續26個月成長，但部分傳產受僱人數及加班工時減少，可能受到對等關稅等影響。

根據主計總處調查，8月底工業及服務業全體受僱員工854.6萬人，月增6千人，以醫療保健及社會工作服務業增4千人最多，住宿及餐飲業增加2千人次之；若與上年同月相較，則增加7萬人。累計1至8月受僱員工平均850.6萬人、年增6.7萬人，以住宿及餐飲業年增1.8萬人最多，醫療保健及社會工作服務業增1.1萬，批發及零售業、支援服務業均增1萬人，不動產業、其他服務業則各年減3千人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，川普關稅政策引發提前拉貨效應，廠商因應備貨需求，加班工時持續增加，製造業8月加班工時17.3小時、連續13個月成長，電子零組件製造業29.6小時、連續26個月成長；不過，包括家具、汽車及其零件、紡織、基本金屬製造業等，8月加班工時均減少，部分傳產可能受到對等關稅、海外產能過剩及匯率因素等影響。

另，1-8月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7709元、年增2.98%；經常性薪資中位數3萬8217元、年增2.79%；扣除物價漲幅後，前8月實質經常性薪資為4萬3638元、年增1.12%，為近5年同期最大增幅；實質總薪資年增2%、為近7年同期最大增幅。譚文玲說明，因最低工資提高、廠商加薪、年終獎金發放較好，加上近期物價漲幅趨緩，因此實質薪資漲幅擴大。

