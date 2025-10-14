國家檔案館11/22正式開館 展出張忠謀44年前對台灣電子業建言

國家檔案館中展出台積電創辦人張忠謀1981年向行政院提出台灣電子業未來發展藍圖的報告。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕位於新北市林口區的「國家檔案館」自9月2日起試營運，首月已有超過10萬人次入館參觀，將於11月22日正式開館。檔案館中展出台積電創辦人張忠謀1981年向行政院提出台灣電子業未來發展藍圖的報告。

國家檔案館1至3樓為開放空間，4至9樓則有國家檔案保存維護中心、電子檔案技術服務室及國家檔案庫房等專業技術研發場域。在2樓常設展「島讀‧我們的故事」中，除了介紹十大建設，也展示「工業技術研究院設置條例」相關檔案文件。

請繼續往下閱讀...

1981年4月，張忠謀還在德州儀器任職時，接受時任行政院長孫運璿邀請，來台提供半導體及科技業發展建議，之後並提出一份完整的台灣電子業未來發展藍圖報告，當中提到台灣電子產業因為低工資而成長快速，但此優勢不再時，由勞動密集產業轉為技術密集產業，是必要的調整方向。行政院科技顧問組在5月4日收到報告，由於收執聯都是英文，文件旁邊還有人員以手寫標註張忠謀的中文名，姓氏還一度誤植為陳。

國發會檔案管理局局長林秋燕表示，國家檔案館建物僅占基地1/4面積，保留3/4自然演替次生林，結合鄰近林口運動公園形成都市綠帶，創造自然與人文共生景緻。

國家檔案館每週二至週六9時至17時開放。開放期間館方提供桃園捷運A9林口轉運站往返國家檔案館免費直達接駁車，也有多條公車路線行經周邊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法