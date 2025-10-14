烏山頭水庫光電板沒有用藥水清洗 台汽電：已提告求償

烏山頭水庫光電板沒有用藥水清洗，台汽電已提告求償。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台汽電（8926）今日參加「友善光電、拒絕不實謠言」七大光電公協會記者會時指出，針對於網路造謠本集團所屬烏山頭水庫光電板「清潔工人直接用藥水清洗」一案，昨日上午派員至士林地檢署遞送刑事告訴狀提起告訴，未來將研議配合提起附帶民事求償，求償所得的賠償款項，將悉數捐贈予台南地區弱勢團體。

台汽電也再次聲明，集團旗下公司於清洗烏山頭水庫光電板均直接汲取湖水進行沖洗，從未使用任何藥水或藥劑清洗，籲請各界人士勿再以訛傳訛。

台汽電日前已經澄清，該光電板自2022年5月併網營運以來，歷經多次重大風災（如：丹娜絲颱風）均無任何受損情形；另光電板除定期巡檢維護外，其清洗均是直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。

台汽電也表示，此設施自設置以來均依規定，委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，檢測以來，從無發現有汙染水質情況；集團向以最高標準進行相關能源開發與維護，恪遵相關法令。

