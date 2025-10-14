玉山董︰輝達留北市機率高 不然會被罵很多年

玉山金控董事長黃男州表示，仍看好輝達會留在台灣，尤其留在台北機率最高，因為大家都想要成就這件事情（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「輝達留在台北，不成問題，萬一沒有留在台灣，後果會很嚴重，會被罵很多年。 」輝達進駐北士科卡關，對此，玉山金控董事長黃男州分析，仍看好輝達會留在台灣，尤其留在台北機率最高，因為大家都想要成就這件事情，之後就會各退一步，他相信，應該很快會有好消息；黃男州也直言，要想想看，這麼大的建設案，沒有人敢承擔後果。

由於輝達究竟會落腳在何處，至今仍難定案，各界也高度關切。黃男州今天被詢問這個議題，他說，輝達進駐北士科案應該「會往好的方向發展」。

他分析，第一、因為各方都非常想促成此事，第二、公務人員有相關法律規定需要遵守，新光人壽也認為必須保護公司的利益，這些都是應該做的事情，否則，股東有意見怎麼辦。

「要是輝達沒有留在台灣，誰都不敢去擔這個責任。」黃男州指出，大家心目中當然有一把尺，但價差可以被克服 ，是可以大家坐下來協商的

尤其，如果這件事情，是大家都希望成就的事情，那談成功的機率就會很高，應該彼此之間各退一步。

儘管，現階段似乎還沒有突破，但黃男州說，一般來說，一開始都比較硬、前面都會講比較狠的話，這是一定的，先把立場踩穩，後面一定就是會表達一些善意，讓彼此看到善意；接下來，就是一些協商，因為這件事對台灣好、對台北市好，對公司也是一件好事。

黃男州判斷，這件事情絕會有好消息，輝達留在台灣、台北應該不成問題；試想，輝達萬一真的沒有留下，台北市政府大概要被罵好幾年，對該公司來說，人家也會說，因為你台灣失去一個很好的機會，換言之，無論對北市府或是企業（台新新光）來說，都是很大的壓力，也對名譽有很大影響。

