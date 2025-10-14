深耕日本 南亞與Kuraray Trading聯手開發創新機能纖維

深耕日本市場，南亞與Kuraray Trading聯手開發創新機能纖維。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕南亞（1303）宣布攜手日本知名高機能材料公司可樂麗商事株式會社（Kuraray Trading Co., Ltd.），首度於2025年台北紡織展（TITAS），聯合展出最新的化纖產品。南亞表示，身為全球高機能聚酯纖維領導廠商，長年深耕日本市場，市占率已達近五成，透過TITAS展出正式進行首次聯合行銷布局，為全球機能紡織市場注入嶄新動能。

南亞長期專注於聚酯纖維的開發與製造，具備從原料、聚合、紡絲到織造的垂直整合能力，以穩定品質與創新技術深耕全球市場；可樂麗商事株式會社為可樂麗集團旗下的專業貿易公司，專營纖維製品、化學品及功能性材料，擁有逾60年的深厚市場經驗，致力成為集團與全球市場之間的重要橋梁。雙方以高度互補的產業優勢與共同的永續理念為基礎，展開策略性合作。

南亞SAYA品牌多年深耕再生技術，致力為紡織產業提供多元的永續解決方案；可樂麗商事則近年積極推動環保與再生材料的開發。雙方在永續發展方向與再生聚酯技術上的理念契合，使合作關係更趨緊密，並透過技術聯盟強化在地研發與創新能力，共同推動高機能與永續並行的材料發展。

