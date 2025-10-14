BNPL助攻彈性旅遊 AFTEE先享後付攜手AsiaYo打造「零門檻啟程」

AFTEE先享後付與AsiaYo攜手合作，串接AsiaYo平台多樣化旅行商品，讓旅客享受零摩擦的新支付體驗。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國境解封後旅遊熱潮持續升溫，根據交通部觀光署統計，2025年上半年出國人次突破1000萬，較去年同期成長10.5%，顯示旅遊商機蓬勃。金融科技服務商「AFTEE先享後付」今（14）日宣布與全球旅遊預訂平台 AsiaYo 攜手，提供一站式旅遊訂購與「先買後付」（BNPL）服務，讓非信用卡族群旅客也可彈性安排支出，輕鬆開啟旅程。

AFTEE觀察會員的消費行為指出，「機票」與「飯店」為平台上最熱門的高單價品項，主要消費族群集中在20至39歲的年輕族群，與AsiaYo的核心客層高度重疊。此次AFTEE與AsiaYo的合作，涵蓋AsiaYo平台上各類旅遊商品，包括全球飯店、豪華露營、跟團旅遊、郵輪行程、運動主題旅遊與在地體驗活動。用戶只需在結帳時選擇「AFTEE先享後付」，即可享受零信用卡限制的一鍵結帳體驗。

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，現代旅人重視深度體驗與靈活安排，「先買後付」服務正好滿足這樣的彈性需求。他預期，AsiaYo的多元旅遊商品結合AFTEE的支付彈性，可協助更多年輕旅客以無負擔的方式完成旅程規劃，也有助於AsiaYo拓展新客源，提升長期用戶黏著度。

AsiaYo行銷長游棨元表示，AsiaYo已從訂房網轉型為全方位旅遊服務平台，整合住宿、交通、活動報名與特色行程，讓旅客從行前到旅途中都能一站完成。他強調，與AFTEE結盟是擴展非信用卡族群、降低消費門檻的重要一步，「支付流程零斷點」的設計，讓旅客不受信用條件限制即可即時預訂，同時提升整體轉換率與用戶體驗。

為慶祝合作上線，AFTEE與AsiaYo推出限時旅遊優惠活動。即日起，使用AFTEE先享後付預訂各類旅遊商品，可享最高3000元回饋；另於AsiaYo APP下單並輸入AFTEE專屬折扣碼，單筆滿額再享最高550元折扣。雙方看好結盟後能進一步推升旅遊消費動能，為市場開創「低門檻、零壓力」的新型旅遊模式。

