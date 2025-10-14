北美需求暴跌！米其林輪胎親揭背後原因 黯然下修全年財測

法國輪胎製造商米其林（Michelin）週一（13日）下調全年財測。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕法國輪胎製造商米其林（Michelin）週一（13日）下調全年財測，理由是北美市場的營運環境比預期更為惡化，導致銷售量與利潤率雙雙下滑。米其林指出，雖然其他地區的銷售量仍有成長，但北美市場第3季銷售量下滑近10%，這背後原因在於卡車與農業用輪胎需求「急遽萎縮」，卡車替換胎市場表現低迷，這反映了經濟疲軟，加上消費端銷售遭遇阻力，使整體業績承壓。

《路透》報導，米其林目前預期，2025年以固定匯率計算的分部營業利益，將介於26億至30億歐元（30 億至 35 億美元）之間，低於先前預測的「34億歐元以上」。

米其林在聲明中指出：「在利潤方面，關稅已對集團競爭力造成衝擊。」

北美是米其林的最大市場。儘管米其林在當地生產輪胎，可避免美國關稅的直接影響，但汽車製造商因關稅被迫漲價，進一步導致銷售放緩，消費者在不穩定的環境中也趨於謹慎，這些連鎖效應波及了米其林的業績。

公司同時表示，受美元走弱影響，已將併購前自由現金流預測從原先的超過17億歐元，下修至15億至18億歐元之間。

米其林的預警出現在多家汽車製造商面臨歐洲市場需求疲軟、中國競爭對手激烈競爭，以及美國對汽車出口加徵關稅的背景之下。分析師上週曾指出，米其林在財報前電話會議中提及的「第3季銷售量不如預期」可能影響其全年表現。

米其林預定於10月22日公布第3季營收報告。

