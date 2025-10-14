國際服飾旗艦店進駐 Q3北市東區商圈空置率降至個位數

經歷店面租金幾近打對折後，第三季北市東區、忠孝商圈空置率再度低於10%、約8.94%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕經歷店面租金幾近打對折後，第三季北市東區、忠孝商圈空置率再度低於10%、約8.94%，反觀西門商圈店面空置率則小幅上升至5.26%，唯有中山商圈空置率較為穩定，疫情過後多數時間都不到5%。

根據戴德梁行最新發布的北市三大街邊店面商圈調查，第三季忠孝商圈因國際服飾品牌選在商圈內開出旗艦店，進而降低整個商圈店面空置率，戴德梁行指出，零售品牌透過旗艦店、快閃店等多元型態布局，不僅能測試市場反應，也能加強與消費者的互動，並與進駐百貨商場形成互補的行銷與通路策略。

請繼續往下閱讀...

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，東區雖然經歷一段退租潮的陣痛期，但在大巨蛋開幕後帶來龐大人流，商圈業者也積極參與改造，如今東區有宛如新生的姿態，空置率明顯下降。而西門商圈觀光人潮眾多，雖然店家進駐意願極高，但因租金水準高昂，時常有店家營運不如預期退租的情況，空置小幅上升仍屬正常。

進一步觀察忠孝商圈店租實價揭露情形，2022年1月至今，店租單價突破1萬元的實價揭露件數則不及10件，對比2012至2017年店租單價動輒2萬起跳，甚至出現高達3萬元，比每月基本薪資還要高。

至於，西門商圈受觀光人潮支撐，租賃需求活絡，店面去化速度快，但因部分路段適逢品牌換手，導致空置率小幅上升。

近4年 東區店租破萬元不到10筆

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後商圈回復速度快速，代表就是西門町商圈，空置率大幅下降，也會租金帶來支撐，不過商圈競爭力影響也很巨大，大巨蛋商圈興起，信義計畫區林立的百貨公司與夜生活，加上南港LALAPORT等，多少都瓜分東區的商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法