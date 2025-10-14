前總統蔡英文：ESG是台灣走向世界重要的資產

前總統蔡英文今天表示，ESG不只是口號，更必須成為生活的方式，這份信任也是台灣走向世界重要的資產。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕前總統蔡英文今天出席玉山金控ESG永續倡議行動記者會。她致詞時表示，ESG不只是口號，更必須成為生活的方式，當企業在意環境的永續、社會的包容、治理的誠信；不僅能夠讓台灣走向永續發展，也為台灣建立更深的國際信任，這份信任也是台灣走向世界重要的資產。

玉山金控今（14）日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，前總統蔡英文、金管會副主委陳彥良及銀行局長童政彰蒞臨現場，為活動表達支持與鼓勵。

蔡英文表示，很高興再度和大家一同在玉山ESG永續倡議行動相聚，對她而言，這不只是一次的活動，更是一段共伴同行的旅程；她說，從第一次參加這個倡議行動的開始，就深刻感受到企業的永續承諾，不只是社會責任，更是對下一個世代共同的約定。

過去這幾年，台灣從政府到民間都看到，為永續而做的很多努力，看到永續對國家發展的重要性，也讓永續成為共同的目標。

「這條路並不容易，需要勇氣和長遠的眼光，更需要堅定的信念。」蔡英文說，玉山金控持續把ESG放在行動的核心，今年更榮獲台灣永續投資獎3項大獎，展現長期深耕永續發展的具體成果與回饋；大家也看到，玉山金控董事長黃男州連續3年率領團隊，以台灣金融業的身份參與聯合國氣候峰會，向世界分享推動台灣氣候的成功經驗。

蔡英文強調，ESG不只是口號，更必須成為生活的方式，當企業在意環境的永續、社會的包容、治理的誠信，不僅能夠讓台灣走向永續發展，也為台灣建立更深的國際信任，這份信任也是台灣走向世界重要的資產。

蔡英文表示，未來的世界充滿了變動和不確定，但她相信只要繼續堅持在ESG的路徑上，以永續為信念、以行動為語言，台灣就能夠持續為世界的繁榮、與共好貢獻力量。

