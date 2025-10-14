集盛董座：品牌廠下單保守 產能策略性不開滿

蘇百煌指出，目前集盛主要客戶端仍以成衣廠為主，訂單多集中於成衣加工需求。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕加工絲廠集盛（1455）董事長蘇百煌今日出席台北紡織展，談到目前全球景氣仍然不確定，因此品牌商下單態度轉趨保守，擔心消費市場遭受突發狀況衝擊，進而導致庫存壓力。集盛對此策略性讓部分產能空出，避免為了接單而壓低價格、傷害利潤，「開發有價值的產品才有意義，接滿沒利潤的訂單沒有價值。」

蘇百煌指出，目前集盛主要客戶端仍以成衣廠為主，訂單多集中於成衣加工需求，「他們怕品牌變卦，所以不敢一下下太多單」，公司因此保持彈性運作，並持續推進產品開發與創新，「我們不會因為市場保守就停下來。」

請繼續往下閱讀...

談及營運環境，蘇百煌說，從今年4月以來，能源成本持續上升，台灣電價上調使紡織業壓力倍增。「紡織業是高能源、高人力產業，除了原料之外，能源和人力是最大的成本來源」，而成本上漲又是這是全球產業趨勢，無法避免，公司唯有朝高質化方向提升競爭力。

在產品方面，蘇百煌提到，集盛已推出能夠減少海洋污染的永續纖維，由於傳統衣物在製程及清洗過程中容易產生細微纖維，「我們的新型纖維可讓細微纖維的流出量減少80%，且經驗證，保有手感與強度，不會斷裂」，該系列產品自推出後市場反應良好，從回收瓶料到針織應用需求不斷增加，客戶原先未特別要求，但推出後「反而打中了他們的心」，成為公司成長動能之一。

除了永續產品之外，蘇百煌也看好涼感纖維的市場潛力，集盛開發的系列產品以牛奶般濕滑手感著稱，Qmax（瞬間接觸涼感）值達0.27，「摸起來就有明顯涼感」，並已成為歐洲市場的熱門需求，未來公司將持續以環保與機能性為並行主軸，拓展國際市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法