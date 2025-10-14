金價飆天價還可以追嗎？台銀黃金王子給建議

故宮百年攜手台銀與中央造幣廠隆重推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品。

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕國際金價驚驚漲！繼上週衝破每英兩4,000美元大關後，在美中稀土貿易戰升溫的情勢下，本週金價再創歷史新高，達4150美元。被市場稱為「黃金王子」的台灣銀行貴金屬部經理楊天立表示，近期金價快速上攻，短線已進入超漲區間，投資人應留意追高風險，不過黃金長期多頭趨勢並未改變，建議可透過定期定額或長期資產配置方式，持有約10%或略高比例的黃金部位，屬於合理佈局策略。

楊天立分析，金價走強的背後，主因仍是避險需求升溫，包括關稅政策引發的經濟與通膨風險、地緣政治不確定性、主權債務壓力增加，以及美元長期走弱與降息預期等，都為金價提供支撐。

請繼續往下閱讀...

他指出，從波段角度來看，金價確實進入超漲區，存在技術性修正的風險。市場對金價的目標價已從每英兩4000至4200美元，上調至4300至4500美元區間，但短期壓力也同步升高。

楊天立強調，即使短線可能出現回檔，中長期避險需求仍不減。隨著市場對美元信心下滑，各國央行與大型機構法人持續增加黃金儲備，預料未來半年到一年內，黃金多頭趨勢將持續延伸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法