中國管制稀土出口衝擊台半導體？經濟部：不在管制範圍內

中國10月9日擴大稀土出口管制，經濟部長龔明鑫今日在立法院指出，半導體製程所需要的稀土，這次不在管制範圍內，所以影響比較小。（翻攝直播）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國10月9日擴大稀土出口管制，國民黨立委謝衣鳯今日在立法院質詢關切，這對台灣半導體產業是否造成供應鏈「斷鏈」危機？經濟部長龔明鑫強調，半導體製程所需要的稀土，這次不在管制範圍內，所以影響比較小。

行政院長卓榮泰答詢時表示，美中之間談判變化非常迅速多元，最近發生這個狀況，我們還在評估含稀土的產品，對台灣外銷或出口會造成什麼衝擊。兩個大國之間談判觸礁會延續多久，會不會產生一些變化，經濟部已經在做評估了。

謝衣鳯追問，中國管制稀土出口，到底會不會影響半導體或對馬達出口、電動車、無人機採購造成影響？龔明鑫回應，半導體製程上需要的稀土，這次不在管制範圍內，所以影響比較小。

龔明鑫評估，有可能在磁鐵的部分，因為高速馬達會受到影響，大概會影響到汽車和無人機，因為它都要用到高速馬達。

龔明鑫進一步說，中國一公布後，國際稀土價格就上漲了，但稀土在產品中的比例非常小，即便漲了20、30%，在產品裡仍然只佔小部分，所以會影響物價上漲多少，這部分還要再觀察。

龔明鑫強調，中國採取這樣的做法不是第一次，之前也有做過，每個國家都在分散可能風險，有些國家也開採稀土。因為開採及精煉過程需要用到一些強酸，會對環境有所破壞，若遭受到管制，免不了還是要持續，既有回收再精煉的部分，日本是一直都有在做。

關於台灣是否也會精練？龔明鑫回應，我們現在也開始輔導廠商來做，因為台灣進口的是半成品材料，歐美國家已經做成半成品，台灣再跟他們買。因稀土佔整體材料較少，還是必須看供應鏈才能判斷。

環境部長彭啟明則說，從美國關稅戰開始，我們都有在做準備，目前正在盤點，有幾家是做的不錯，可以來組成國家隊，環境部會跟經濟部來合作。

