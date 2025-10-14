儒鴻董座：第四季不至於太糟 但仍非常有挑戰性

儒鴻董事長王樹文（圖左）、財務長林芬如（圖右）今日出席台北紡織展，接待副總統蕭美琴。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織大廠儒鴻（1476）董事長王樹文今日出席台北紡織展表示，今年前三季營運表現穩定，9月營收逾32億元，「應該沒有讓大家失望」，儘管第四季狀況不至於太糟或惡化，但還是「非常有挑戰性」，主要變數仍在於美國假期銷售與通膨對消費力的影響。

王樹文指出，美國物價持續攀升，「我上週剛去美國，餐飲價格幾乎又加倍了」，因此判斷通膨壓力恐導致購買力下滑，若假期銷售不如預期，明年首季訂單也可能受到波及，「如果Holiday賣得不好，就一定會影響到明年」，目前公司手中訂單仍在合理水準，但挑戰在於能否順利出貨，「這就是第四季挑戰所在」。

王樹文表示，美國通膨若加劇，消費者往往會延後非必需品支出，「晚一點換車、晚一點買房，但衣服還是得穿」，因此整體服飾需求仍具剛性，只是高價品牌可能面臨消費轉移，「衣服他不會不買，只是先不買誰的——是Nike、Puma，還是Lulu？」他說，這將影響通路端的銷售力道，也左右下游接單節奏。

在營運面上，王樹文表示，今年前9月營收表現穩健，僅2月未達30億元，其他月份均維持30億元以上水準，「今年算是不錯的一年，尤其在這麼艱困的狀況之下」。目前關稅對公司影響有限，「我們會把關稅、匯率、原物料價格及創新溢價都放進價格會議中與客人談價」，實際影響主要來自匯率波動，「從33元升值到28元，這對毛利影響相當大。」

針對外界關注的永續發展策略，王樹文提到，儒鴻目前使用的環保材料比例已超過五成，開發可完全回收的單一材質產品，並投資數位印花廠取代傳統高耗能印染製程。環保製程成本雖高，但為品牌客戶所重視的趨勢，「高端客戶願意為永續付出成本。」

展望後市，王樹文指出，目前明年第一季訂單預測準確率約八成，仍維持穩定，但「變化要看Holiday銷售狀況」，若節慶銷售強勁，明年首季出貨將同步受惠。「我們現在在觀察萬聖節的銷售狀況，這會決定明年走勢」，雖然短期仍有挑戰，但公司將以保守穩健態度面對波動市場。

