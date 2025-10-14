Cheap酸黃偉哲不懂輝達 許美華：全台前十大IC設計公司都在工業園區內

沙崙智慧綠能科學城。（台南市政府提供）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達海外總部進駐北士科T17、T18卡關，台南市長黃偉哲日前提出沙崙A1基地等多處土地爭取輝達落腳，不過網紅Cheap指稱黃偉哲用「工業園區」邏輯在推銷地點，根本沒搞懂輝達的產業結構。對此反紫光奇遊團成員許美華表示，「輝達就是IC設計公司，其實一點也不fancy，總部找蓋工廠的工業園區，其實一點都不奇怪。」

輝達LOGO。（路透）

許美華昨日發文提到，「本來不想參戰這題，但Cheap講輝達總部，批台南市長黃偉哲的理由，真的有點看不下去」。黃偉哲向輝達招手，推了5筆土地，包括「平實園區、天馬電台、南科F、G區、沙崙A1基地、麻豆工業區」。

Cheap近日PO文指出，「這些地方除了平實園區，全屬於工業用地，遠離市中心、以廠房或物流為主，甚至天馬電台連Google街景都沒有，偉哲根本沒搞懂輝達的產業結構吧，那些是蓋工廠的地方，不是開會的地方。」

「喂看不懂輝達產業結構的是你Cheap本人啦！」許美華直指，「覺得很多人是不是因為黃仁勳每次出場都穿皮衣很炫，而誤會了什麼？輝達就是IC設計公司，其實一點也不fancy，總部找蓋工廠的工業園區，其實一點都不奇怪。」

許美華接著說，不信來看一下台灣的情況。全台灣前十大IC設計公司（2021排名）台灣十大IC設計公司總部「全部」都在工業園區！

以下為名單：

1、聯發科總部（位於新竹科學園區）

2、聯詠總部（位於新竹科學園區）

3、瑞昱總部（位於新竹科學園區）

4、奇景光電總部（位於南科樹谷園區）

5、瑞鼎科技（位於新竹科學園區）

6、慧榮科技總部（位於台元科技園區）

7、晶豪科技（位於新竹科學園區）

8、矽創電子（位於台元科技園區）

9、敦泰電子（位於昌益科技園區，屬於竹科的衛星園區）

10、群聯電子總部（位於苗栗縣「竹南廣源科技園區」，也是「新竹科學園區」的衛星園區之一）

許美華最後說，「以上，希望能結束不懂輝達產業結構網紅的指教！望路人周知！」

