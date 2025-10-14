記憶體漲價利多出盡？南亞科、華邦電衝高後翻黑

華邦電董事長焦佑鈞（左）、總經理陳沛銘（右）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕南亞科（2408）昨召開法說會，第三季繳出轉虧為盈的成績，公司預期第四季DRAM價格還會再漲，DDR4供需缺口「有點大」，營運展望正面，毛利率與獲利將會持續改善，預估明年也會是一個很不錯的一年。南亞科法說會報佳音，激勵今早盤股價衝破百元大關，達101元，但投資人獲利了結，南亞科盤中翻黑，截至10:52分，股價暫報89.8元，轉跌5.8元、跌幅6.07%，成交量24.7萬張，居台股成交量第二，僅次於華邦電（2344）。

有外資看好南亞科後市表現，將今年每股盈餘（EPS）從預估0.26元上修至0.65元，明年從14.38元微調至14.4元，目標價由90元提高到110元。激勵南亞科今早股價衝破百元，創近7年半新高價。不過，雖有外資看好南亞科，但外資已連4賣南亞科，累計超過6萬張。

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白昨也出席活動受訪，指出記憶體全面缺貨，令他們感到頭痛，因供應商惜售、無法滿足客戶需求，後續價格看漲，威剛今年營運可望創新高；兩大記憶體釋出營運利多，帶動記憶體群族今早盤價量齊揚，威剛今早股價開高走高，股價一度衝漲達194元新天價，但截至11點03分，股價回檔至179.5元，小漲3元。

華邦電（2344）今早股價一度強彈至45.55元，創24年8個月以來新高價，但盤中股價也翻黑，截至11點13分，股價暫報40.8元，下跌2.2元、跌幅5%，成交量達43.2萬張，仍居台股人氣王。華邦電本周六將舉行家庭日，公司高層可望現身談記憶體景氣。

