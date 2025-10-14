自由電子報
南寶樹脂攜高性能綠色產品 亮相台北紡織展

2025/10/14 10:58

南寶樹脂攜高性能綠色產品，亮相台北紡織展。（業者提供）南寶樹脂攜高性能綠色產品，亮相台北紡織展。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕2025台北紡織展今日登場，南寶樹脂（4766）接著劑業務總處執行總經理郭森茂指出，市場積極尋求結合高性能與綠色永續的紡織用樹脂產品，為南寶帶來新的成長機會，南寶的PUD（水性聚氨酯樹脂）也獲多家台灣指標紡織大廠採用，而窗簾應用產品快速成長更帶動環保水性樹脂需求顯著增加。

南寶展場以工業風展示多項兼具高性能和符合永續發展的產品應用，PUD與環保水性樹脂為兩大亮點。南寶指出，以PUD塗層技術取代含VOC溶劑產品，應用在服裝和袋材，去年首獲台灣指標性紡織大廠採用，今年拓展至更多指標客戶，並持續進軍海外市場，今年可望迎來倍數成長；此外，隨著廠房遮光與居家窗簾需求大幅成長，可做為調整手感、增加織物強度用途的環保水性樹脂今年需求也顯著增加。

除PUD與環保水性樹脂外，現場還展出包括可用於車材、窗簾及戶外運動服飾貼合的環保無溶劑濕氣反應型PU膠，能提升耐用性與耐洗性，同時保有柔軟觸感；具備良好的乾燥與吸濕效果、並含有生質材料的ECO FRESH系列產品；以及已廣泛應用於鞋材、通過動態防虹吸測試，可保持材料內部乾爽與舒適，並具耐磨特性的綠色無毒 DRY FAST無氟撥水劑，郭森茂表示，南寶此類產品在全球市場中擁有領先的市占率。

