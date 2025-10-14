房租還在漲 指數連39個月年漲幅逾2％

租金指數已連續39個月、年漲幅逾2%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租還在漲，且已連續39個月、年漲幅逾2%。根據主計總處最新發布，9月消費者物價房租類指數為109.27、年漲幅約2.14%，更是自2022年7月至今、連續39個月年漲幅逾2%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，從全球及台灣租金走勢觀察，租金漲跌與其幅度與房貸利率關聯性較為緊密。而近一年來，國內房貸利率大幅攀升，第二屋以上房貸利率普遍達到3%以上，成為房租調漲的主因。其次，裝潢成本高昂，以及包租代管服務費等因素，都是推升租金走揚的原因之一。

進一步觀察區域租金指數走勢，9月以中部區域年漲幅最大、約2.48%，第二名則是北部地區、年漲幅約2.18%，反觀南部、東部年漲幅均低於1.8%。

再觀察9月居住類各項物價指數，仍以家庭管理費用年漲幅最大、約4.52%，且自今年3月起，已連續6個月年漲幅居冠，第二名則是房租、年漲幅約2.14%，至於，9月住宅維修費、水電燃氣費的年漲幅則均不到1%。

「租賃條例」修法 漲租多少未來將不是房東說了算

房產業者指出，內政部近期研擬進行「租賃住宅市場發展及管理條例」修正案，修法重點放在「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」等3項保障租屋族權益修法內容外，同時，也增訂「租霸下車條款」。

若以房租年漲幅長達39個月維持在2%以上，倘若未來新修正案上路，以每月房租1萬元為例，房東能調漲最高房租金額頂多200元出頭。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金年漲幅仍超過2%，不過似乎有點收斂的趨勢，外在通膨已經降溫，但未來「租賃條例」修正案，可能會讓房東停看聽，甚至提前將租金調整因應，但租金最後還是回歸到市場機制，不是想漲租就能夠完全反映，也要看房客有無其他替代選擇。

