盛讚台北紡織展開幕 蕭美琴：MIT已成為高品質創新代名詞

副總統蕭美琴今日出席第29屆台北紡織展開幕典禮，紡拓會理事長郭紹儀代表致贈紀念畫像一幀。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統蕭美琴今日出席第29屆台北紡織展開幕典禮，談到台灣紡織業是最早在國際市場打出口碑並建立信譽的產業之一，從早期的布料、成衣代工到現今的世界級技術，現在「MIT」三個字已成為高品質與創新的代名詞，許多國際運動賽事中的戰袍都與台灣息息相關，展現我國在機能與科技布料上的成就。

蕭美琴指出，紡織產業近年在「創新」與「永續」兩大方向展現強大企圖心與行動力。政府推動「百工百業AI應用計畫」，協助業界在產品開發、品質管理與生產效率等面向導入人工智慧，讓智慧製造成為產業核心競爭力。許多企業選擇將關鍵技術與研發留在台灣，持續投入永續材料與高質化布料開發，使台灣在多變的國際局勢中仍能穩健前行。

她坦言，當前紡織業正面臨中國產能過剩、低價競爭及美國關稅壓力等挑戰。行政院正、副院長所率領的談判團隊已持續與美方溝通，爭取對台灣更合理、具競爭力的解方；政府也推出多項支持方案，協助企業研發、轉型及開拓新市場，減輕外部環境衝擊。

蕭美琴指出，紡織業自工業革命以來始終是全球產業發展的基石，能夠延續至今，靠的是與科技結合、順應時代變化的能力。台灣紡織業以「永續、機能、智慧製造」為三大支柱，整合跨領域優勢，持續強化國際競爭力。她並呼籲國人多穿著MIT布料，讓世界看見台灣的創新與實力。

