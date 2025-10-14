焦點股》長榮：美中互徵港口費 股價創波段高

美中互徵港口費，長榮股價創波段高。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受到美中雙方今日起互徵港口附加費，恐墊高成本、帶動運價走高下，長榮（2603）今日股價開高走高，早盤一度攻高到193元，截至10:16分，股價暫報192.5元，上漲13.5元，漲幅7.5%，成交量逾2.2萬張。

美國自今（14）日起，對進入美國港口、由中國擁有、運營或建造的船舶，以及所有外國建造的汽車運輸船徵收額外費用。而中國交通運輸部日前也公告，14日起對美國船舶收取船舶特別港務費。

市場人士預估，此項規定正式實施，中國船舶運貨到美國平均每個集裝箱的運費將上漲超1000美元、約新台幣3萬元，雖然各大貨櫃聯盟都採取因應措施，也就是聯盟旗下中國籍船舶不走美國線，避免繳交港口費，但受題材激勵，貨櫃三雄股價今日走高。

長榮9月合併營收301.21億元，月減8.6%、年減32.52%。累計前9月合併營收為2931.38億元，年減15.71%。

另外，上週五的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）以上漲45.9點的1160.42點作收，漲幅4.12%，終止連4跌，4大主要航線全數走揚，其中，以歐洲線漲幅最高，達9.99%。

市場人士指出，歐洲線漲幅最高，主要是新年度長約談判在即，船商採取減少供給、拉抬現貨策略，以撐住明年的長約價。

最新SCFI顯示，遠東到歐洲線每20呎櫃報1068美元，大漲97美元、漲幅近10%；地中海線則上揚至1558美元，漲幅4.92%。遠東到美西每40呎櫃報1468美元，小漲8美元、週漲0.55%；美東線報2452美元，週漲2.81%。

