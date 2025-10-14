焦點股》華勝-KY：9月營收今年最佳 股價強彈

華勝-KY（2248）9月合併營收2.1億元，月增38.31%、年增4.72%，為今年以來單月營收最佳表現，今天股價一度直逼漲停板。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠華勝-KY（2248）在中國汽車業「金九銀十」旺季動能拉抬下，9月合併營收2.1億元，月增38.31%、年增4.72%，為今年以來單月營收最佳表現，今天股價一度直逼漲停，最高來到52元，截至9:45分，股價暫報50.7元，漲幅6.74%，成交量115張。

華勝-KY累計1~9月合併營收為14.08億元，年減4.56%，9月營收若以人民幣計算，較去年同期成長11.75%，為單月營收歷史次高紀錄。

請繼續往下閱讀...

華勝-KY表示，9月營收成長受惠於兩大動能，一是中國汽車業進入傳統消費旺季需求，帶動客戶訂單量增加；另一方面則來自新能源車客戶新車型集中上市，對於相關配套產品需求大幅提升，成功承接大量訂單，出貨量與營收同步成長。

面對美國關稅政策帶來的潛在影響，公司已提前佈局、積極應對，泰國新廠已於今年開工興建，預計明年第2季度末可投產，泰國新廠預計每年能貢獻5億人民幣的產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法