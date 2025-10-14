自由電子報
焦點股》世芯：9月營收創兩年半新低 股價跳水再破底

2025/10/14 10:02

世芯近期股價表現疲弱。（取自官網）世芯近期股價表現疲弱。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）設計服務商世芯-KY（3661）因量產業務下滑，9月合併營收為16.74億元，月減28.7%、年減68.4%，創2023年3月以來的兩年半新低，第三季合併營收65.68億元，創10季新低，季減28.2%、年減55.7%，累計前三季合併營收為261.96億元，年減32.7%，因營收表現低於市場預期，今日股價續弱，重挫逾6%，創7月初以來波段新低。

截至9:46分左右，世芯股價大跌6.23%，暫報3160元，成交量逾1904張，已超越昨日全天成交量1899張。

世芯因美系大客戶產品轉換，今年表現相對平淡，但該公司對於明年強勁成長充滿信心，目前3奈米、2奈米AI專案推動順利，法人指出，世芯明年營收年增的主要催化劑將來自美系雲端服務商客戶專案、中系車廠客戶5奈米專案、製程移轉驅動NRE（委託設計）年增，預估明年營收年增89.8%至754億元，毛利率將至少持平2024年水準。

