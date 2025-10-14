焦點股》康舒：仁寶揮軍OCP沾光 帶量漲停

仁寶未來將持續攜手康舒的AI伺服器大電流電源解決方案，為新世代高密度AI與高效能運算應用提供可擴充且高效的運算基礎。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）近年強化與關係企業仁寶（2324）在AI伺服器領域的合作力道，受惠於仁寶揮軍美國OCP（開放運算計畫）展會，發表其最新資料中心技術藍圖，激勵康舒今日股價帶量大漲，截至上午9時42分暫報漲停價36.1元，成交量2萬8968張，漲停委買張數達1萬6576張。

仁寶此次在OCP展會上向市場釋出旗下AI策略合作、先進架構記憶體解決方案，以及先進液冷技術等多項創新成果，管理層認為，隨著AI運算需求持續攀升、資料中心的能源消耗亦屢創新高，如何在效能、成本與永續發展之間取得平衡，已成為雲端服務供應商與企業面臨的重大挑戰。

仁寶指出，伺服器市場的焦點近年已從單純追求運算效能，轉向更重視能源效率與系統可擴充性。集團持續深化與輝達（NVIDIA）的合作，致力於滿足企業對高效能、彈性與能源效益的多重需求，協助加速AI工廠與推論平台的部署，縮短產品上市時程。

仁寶透過多款創新解決方案，展現集團在高負載運算環境中，能夠兼顧最佳效能與能源效率，協助資料中心實現pPUE （電力使用效率）低於1.1的能效表現，未來將持續攜手康舒的AI伺服器大電流電源解決方案，為新世代高密度AI與高效能運算（HPC）應用提供可擴充且高效的運算基礎。

