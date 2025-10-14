美財長稱 : 100％關稅不一定要發生 ! 中國商務部「這樣說」

美財長證實，「川習會沒有取消」，稱100%的關稅不一定要發生。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國9日宣布對稀土實施出口管制，引起美國總統川普強烈不滿，揚言對中國加徵100％關稅，甚至一度暗示要取消「川習會」，但事後又改口說「沒有取消」、100%的關稅不一定要發生。

對此，中國商務部新聞發言人週二（14日）回應記者提問，稱關於關稅戰、貿易戰，美方不能「一邊要談，一邊威脅」恐嚇提出新的限制措施，這不是與中國相處的正確之道。

中國商務部新聞發言人表示，措施提出前，中國已通過雙邊出口管制對話機制通報美方，關於稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。

至於美國方面，美國財政部長貝森特13日證實，川普仍計劃10月底在南韓會晤中國國家主席習近平，緩解雙方因貿易爭端帶來的緊張局勢。

貝森特指出，中美雙方在上週末已進行大量溝通，未來預計會舉行更多的會議，情勢並非外界想像的那麼糟糕。本週在華盛頓舉行的世界銀行與國際貨幣基金（IMF）會議期間，兩方官員層級會議將持續進行。

貝森特強調，100%的關稅不一定要發生，儘管川普總統在上週宣布了這項消息，但雙方關係仍然良好，溝通管道也已恢復，所以我們拭目以待。

