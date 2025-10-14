焦點股》新興：BDI大漲 漲停表態

新興董事長許積皋。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕受到週一BDI指數大漲逾10%，散裝航運股新興（2605）今日股價開高走高，9:25分股價攻上漲停24.8元，截至9:30分，股價仍高掛漲停，成交量逾1萬張，漲停委買張數高掛7300張。

美國總統川普13日在飛往以色列的空軍一號上宣布「迦薩戰爭結束了」，再加上中國將對美國船隻徵收額外港口費，市場預期航運成本將上升，營運商因擔憂地緣政治造成混亂，而紛紛上調運價。

最新波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上漲208點，以2144點作收，漲幅10.7%；海岬型運費指數（BCI）上漲593點，以3392點作收，漲幅21.2%；平均日租金為每艘28132美元，上漲4916美元。巴拿馬極限型運費指數（BPI）上漲42點，以1806點收盤，漲幅2.4%，平均日租金為每艘16257美元，上漲384美元；超輕便極限型運費指數（BSI）下跌2點，以1400點作收，跌幅0.1%。

新興9月合併營收達3.71億元，月增15.9%、年增6.85%；累計前9月營收達30.25億元，年減少14.04%。

新興指出，營收因油輪運價走強而較8月明顯回升，原油供給主要受惠OPEC+及南美產量增加，同時，亞洲煉油需求持續走強，帶動市場氣氛回穩。面對地緣政治與匯率波動等不確定因素，將持續審慎優化船隊配置，提升船舶營運效率，並積極掌握後續需求回升的契機。

