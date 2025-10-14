自由電子報
焦點股》台積電：1460元新天價 市值攀新高

2025/10/14 09:19

台積電法說前創1460元新天價，市值攀37.86兆元新高。（記者洪友芳攝）台積電法說前創1460元新天價，市值攀37.86兆元新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美中貿易戰降溫，美股四大指數全面反彈，台積電ADR飆近8%，帶動台積電（2330）今以1455元平歷史高價高開出，截至9點05分，並進一步走高至1460元新天價，上漲45元、漲幅達3.18%，市值激增至37.86兆元，日增1.16兆元，也創新高，成交量超過7千張。

美中貿易上周升溫，美國總統川普揚言對所有中國商品徵收100%的懲罰性關稅，中國反擊管制稀土等出口，引發美股大跌；由於美中雙方對峙放緩，川普對外指稱「一切都會好起來」，美股週一 （13 日） 四大指數全面反彈。

道瓊指數上漲587.98點，那斯達克指數上漲490.178 點，S&P 500指數上漲102.21 點，

費城半導體指數上漲達315.86 點；博通宣布與ChatGPT開發商OpenAI攜手合作，計畫打造並部署總容量達10吉瓦 （GW） 的客製化AI加速器與運算系統，博通股價大漲近10%，每股收 356.7美元，博通是台積電客戶，台積電ADR暴漲7.99%，收302.89美元。

台積電昨股價收1415元、跌幅1.74%，該公司將於10月16日舉行法說會，也是台股市場矚目的焦點，法人預期第三季將繳出單季獲利新高佳績，第四季持平或小幅下滑。

