台灣「斷氣」10天全世界完蛋？全球晶片霸權背後的致命真相

〔財經頻道／綜合報導〕20世紀，國家實力以坦克與飛彈衡量；進入21世紀，衡量強弱的標準變成了「晶片」，台灣的晶片產業佔據全球3分之2以上的市占率，表面看似科技實力無往不利，背後卻隱藏1個關鍵危機：能源依賴。根據外電報導，台灣高達97%的能源必須仰賴進口，而天然氣儲備僅能維持約10天，若遭斷供，將可能引發台灣、甚至是全球嚴重風險。

《Cenital》報導，在數位時代，晶片是國家戰略資產，台灣為全球智慧運轉提供動力，掌握全球約3分之2的先進製程，但即使科技如此先進，卻也被1個古老又現實的問題困擾：天然氣儲備僅能撐10天，若失去穩定電力，一切都可能化為空談。

報導指出，台灣97%的能源依賴進口，換句話說，每日電力結構高度仰賴液化天然氣（LNG），使得能源安全成為極度敏感的戰略議題，中國不必真的發動戰爭，只要封鎖幾艘LNG運輸船，就足以讓台灣陷入黑暗。

根據報導統計資料，台灣2024年的能源供應分布如下：液化天然氣（LNG）比例約40%至48%、煤炭約39%、可再生能源（太陽能、風力、水力、生質）約10%、核能：約3%至6%。

其中最關鍵的一點是：台灣核三廠已在2025 年5月停機，核電角色大幅縮減。儘管核電具備長時間燃料儲備優勢，但其社會接受度與安全疑慮，使得台灣在能源轉型與風險控管中陷入兩難。

台灣面臨兩種焦慮，1是「環境焦慮」，地震頻繁難免擔心核安，2是「地緣焦慮」，能源高度依賴進口，一旦海運中斷便全面癱瘓。

報導表示，台灣不僅製造晶片，它還是製造數位經濟的核心，以台積電（2330）來說，該公司2024年第4季度控制全球67%的半導體市場，幾乎生產了所有最先進的晶片，且沒有其他替代者。

美國負責設計、中國負責組裝、歐洲負責監督，但只有台灣負責製造。如果台灣停止生產，華盛頓和北京都將立即陷入衰退，從電網、汽車、醫院、手機，到智慧牙刷，一切都會像保險絲熔斷一樣停止運作。

根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）的模擬，若中國對台灣採取封鎖措施，天然氣估計僅能維持10天；煤炭可撐約7週；石油則約20天，即便美國及其盟友介入，也最多只能延長幾天。

更令人擔憂的是，台積電本身就消耗全國約9%電力，一旦天然氣斷供，不只是民眾停電，可能連全球科技供應鏈都會出現供應中斷的危機。

美國智庫建議台灣擴建天然氣儲槽、發展再生能源、建立「微電網」（Microgrid）、甚至由美軍護航能源運輸船，但所有方案都指向1個無法迴避的現實：這座技術最先進的民主島嶼，仍得靠幾艘天然氣船維持運轉。

報導表示，這是全球化的最大矛盾，即便是在科技的巔峰，卻也建立在最脆弱的能源基礎上。

報導示警，北京不一定需要武力侵犯台灣，僅透過對能源進口的阻礙、審查、海關延滯，或行政封鎖等策略，就有可能以「窗口操作」的方式削弱台灣的能源供應。

有分析師更指出：「中國可能不必開一槍，就能讓台灣屈服。」

與此同時，台灣國內政治勢力也因此陷入拉扯，像是綠營主張「非核家園」、反核意識濃厚，但藍營與部分觀點則批評政府忽視能源自主；原住民與地方團體則對風電開發引發土地、環境爭議。

同時，國營電力公司台電背負沉重負債，為了安撫民意不得不壓低電價，進而影響能源體系的可持續經營。

報導總結，台灣作為現代不可缺少的一環，台灣的晶片、經濟、民主與國際地位，卻全繫於那一條看不見的電流，台灣要真正掌握自己的命運，便是要能在別人無法開啟電源時，仍能穩穩按下開關。

