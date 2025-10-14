黃金漲瘋了！又飆空前新高 國際金融巨頭齊曝新「目標價」

週一（13日）黃金價格突破每盎司4100美元。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（13日）黃金價格突破每盎司4100美元，再創歷史新高，全球如美國銀行（Bank of America）、渣打（Standard Chartered）、法國興業銀行（Societe Generale）等大型銀行，紛紛更新金價目標價，分析師則稱，2026年有機會看金價突破5000美元。

黃金現貨價上漲2.2%，報每盎司4106.48美元，盤中最高升抵4116.77美元；12月交割黃金期貨上漲3.3%，報每盎司4133.40美元。

《路透》報導，黃金今年來共上漲56%，上動力來自地緣和經濟不確定性、美國降息預期，以及強勁的央行買盤。Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「黃金可以輕鬆延續目前的上漲動能。我們可能看到在2026年底突破5000美元。」

史崔伯表示，穩定的央行買盤和ETF資金流入，加上美中貿易緊張，以及美國降息的預期，都為黃金市場提供結構性支持。

美國總統川普上週五再次升高與中國之間的貿易緊張，讓兩大國間脆弱的停戰關係告終。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，交易員押注美國聯準會（Fed）10月降息1碼（25個基點）的機率是97%，12月降息機率為100%。

美國銀行和法國興業銀行的分析師如今預估，黃金能在2026年漲到每盎司5000美元，渣打銀行則把明年目標價提高到4488美元。

渣打全球大宗商品研究主管Suki Copper說：「我們認為這波漲勢仍有支撐，短期內的修正可能對長期上升趨勢健康一些。」

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀上漲3.1%，報每盎司51.82美元，盤中稍早觸及52.12美元的歷史高點。

現貨鉑金上漲3.9%，報1648.25美元。

現貨鈀金上漲5.2%，報1478.97美元。

