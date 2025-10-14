幫倒忙！貿易談判之際現代擴大在美投資 韓官員直言「令人擔憂」

南韓產業通商資源部長表示，現代在美韓貿易談判進行的同時，宣佈擴大在美國的投資，這一消息令人擔憂。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓產業通商資源部長金正官（Kim Jung-kwan）週一（13日）表示，在首爾與華府進行關鍵貿易談判之際，現代（Hyundai）選擇在這段期間宣佈擴大在美國的投資，對此政府感到擔憂。

《路透》報導，南韓無黨籍議員金鍾民（Kim Jong-min）先前批評現代集團試圖討好川普政府，進而削弱南韓在貿易談判中的籌碼。金鍾民直言，南韓與美國的關稅談判本質上不就是有關現代的談判，並稱，由於現代是這一問題的主角，該公司的回應方式對於談判根本是「幫倒忙」。

請繼續往下閱讀...

金正官在議會答詢時則表示，政府已向現代汽車表明，該公司的行為「令人深感遺憾」，特別是考慮到政府目前所做的努力都是為了現代和起亞（Kia）的產業利益。

不過，金正官隨後也補充，相信現代汽車現在已完全理解南韓大眾的情緒。針對現代如何回應政府方面的擔憂，金正官則拒絕多做說明。

現代汽車上（9）月宣佈，將把美國投資計劃提高32％，達到116億美元（約新台幣3567.58億元），而這項消息公佈前2週，現代汽車位於美國喬治亞州的新電動車電池工廠剛遭到美國移民局的突襲檢查。這次突襲行動導致數百名工人被逮捕，這起事件在南韓本土到全球都引起不少關注。

南韓是美國長期重要盟友，也是美國的主要投資者。汽車是南韓對美的主要出口產品，作為汽車關稅談判的一部份，首爾也與華盛頓就3500億美元（約新台幣10.76兆元）的投資展開了激烈爭辯。

現代汽車母公司現代集團今年3月在白宮與美國總統川普一同宣佈，將在美國投資210億美元（約新台幣6458.55億元）。同（3）月，川普宣佈將對進口車徵收25％的關稅。

今年8月，川普與南韓總統李在明（Lee Jae Myung）會面後，現代集團宣佈計劃將對美投資額增加至260億美元（約新台幣7996.30億元）。在移民突襲2週後，現代執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）表示，為應對美國關稅，現代汽車計劃到2030年，美國銷售的80％以上汽車將在美國當地生產，同時也會提高喬治亞州工廠產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法