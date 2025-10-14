中租-KY前3季獲利年減18％ 中國市場衰退最深

中租-KY公告2025年9月自結合併營收及獲利（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）公告2025年9月自結合併營收及獲利，今年以來，除東協市場外，台灣及中國2市場的營收與獲利持續衰退，累計前9月合併稅後純益150.3億元、年減18%，以中國市場獲利衰退36%最為嚴重，累計前9月EPS8.45元。

中租-KY公告9月營收為新台幣79.9億元，累計1至9月營收734.2億元、年減5%，觀察3大主要市場，台灣、中國持續衰退，幅度分別為-3%、-11%，僅東協市場累計營收成長4%；若與前月相較，合併營收月減3%，中租分析，主要因台灣太陽能售電收入當月受氣候影響，較前月減少，但9月中國新增業績較前月增加。

獲利表現方面，9月單月自結合併稅後純益新台幣13.7億元、EPS0.8元；累計1至9月合併稅後純益150.3億元、年減18%，累計前9月EPS8.45元。但中租強調，今年第3季每股稅後純益（EPS）與第2季相較、季增3%已有改善。3大市場表現方面，台灣及中國持續衰退，今年以來累計獲利分別較去年同期衰退3%及36%；僅東協市場獲利持續成長達47%。

