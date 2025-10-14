香腸、生蝦上榜！好市多會員點名「7種食品」 踩雷 不值這個價

好市多會員點名香腸、生蝦上榜等「7種食品」，不值這個價。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以商品種類繁多、物超所值聞名，然而，在眾多產品中，偶而也會出現踩雷商品，外媒報導，香腸、生蝦等7種食品，遭會員點名在口味、品質或價值方面都達不到標準，根本不值這個價錢，面臨大量客訴。

以下是7種Costco食品遭到大量會員投訴的情況。

1、野生黃尾鯛

Costco顧客對這款野生黃尾鯛（10 磅，售價 169.99 美元）印象不佳，稱其包裝品質低劣。 1位顧客說，「我們打開包裝時發現裡面沒有乾冰，因為乾冰袋完全是空的。包裝裡感覺很溫暖，魚解凍了，而且有股難聞的氣味……由於這裡天氣極熱（超過 100 華氏度），周圍還有野生動物，我們昨晚不得不把魚扔進垃圾桶」。

2、德州塔馬利公司雞肉玉米粉蒸肉

會員表示，德州玉米粉蒸肉公司的雞肉玉米粉蒸肉實在讓人失望。這些玉米粉蒸肉不是個頭小，而是個頭非常小，而且價格不菲。我再也不會點這個了。

3、拉斯泰利的卡弗火腿餐

Costco會員對Rastelli's Carver火腿套裝評價不高。1位顧客說：我們自己做了晚餐，火腿太鹹了，我們決定把它扔掉。我們一直在吃配菜，它們也含鹽量很高。奶酪通心粉也不好吃。餡料比較好，但馬鈴薯不行。我們以後再也不會買這個了。

4、希爾郡農場慢烤火雞胸肉

希爾郡農場慢烤火雞胸肉味道不好，會員抱怨。1位會員說「我吃過幾次這種火雞，很快就變味變酸了。而且非常鹹」。 另1位會員說，「因為標籤上寫著天然，而且只列出了火雞和鹽，他就以為味道一樣好。結果它更像是火雞捲。一塊塊地壓在一起切成薄片。口感和味道都不是天然的」。

5、Kirkland Signature 低鈉乾薩拉米香腸

Costco的顧客對 Kirkland Signature低鈉乾薩拉米香腸印象不佳。1位會員說， 「嚼起來很硬，像蠟一樣，而且沒什麼味道。請把哥倫布香腸帶回來！」

6、柯克蘭簽名義大利淡味香腸

顧客們說，Kirkland Signature 的義大利淡味香腸味道和口感都很糟糕。 「天哪，我還能說什麼呢？口感怪怪的，太鹹了，味道淡，而且完全煮熟後呈現出一種奇怪的『生』粉紅色。Johnsonville 的香腸比它好得多。以後再也不買這種香腸了，」1位顧客抱怨道。

7、Kirkland Signature 野生阿根廷生蝦

Costco 的顧客表示，Kirkland Signature 野生阿根廷生蝦的品質急劇下降。 我已經購買 Kirkland Signature 野生阿根廷生蝦超過 10 年了。剛開始的時候，它的品質非常好，非常穩定，肉質緊實，還有那種自然鮮甜的味道，甚至讓我想起了龍蝦。它是我在 Costco最喜歡的產品之一，我毫不猶豫地定期購買。

