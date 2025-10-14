稀土卡全球咽喉 ! 美國陷無備可戰 華頓教授批「可恥」原因曝光

華頓商學院教授西格爾稱，美國應該建立稀土戰略儲備。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國對稀土礦物與磁體出口的新一輪管制，使長期潛伏的供應鏈風險正式演變為迫在眉睫的經濟威脅，而這場「稀土戰爭」也暴露了美國在關鍵礦物領域的脆弱，不僅嚴重依賴中國，更幾乎沒有任何戰略儲備。

對此，美國賓州大學華頓商學院榮譽教授西格爾（Jeremy Siegel）接受《CNBC》採訪時直言，美國讓中國壟斷了全球90%的稀土精煉，卻至今沒有建立稀土戰略儲備，這是重大的國安失誤，其處境是「可恥且危險」。

請繼續往下閱讀...

他呼籲，美國應仿效1970年代阿拉伯石油危機後設立的「戰略石油儲備」，建立稀土儲備體系，以防被地緣政治「掐喉」。

中國在上週宣布稀土新出口審批制度，要求全球企業若出口含有稀土成分的產品，必須事前取得北京批准。此舉震撼美國製造與國防產業，從電動車、風力渦輪機、智慧手機到戰鬥機、半導體設備，幾乎無一倖免。

儘管五角大廈曾資助德州與加州的新稀土加工廠、能源部也推動與澳洲萊納斯（Lynas）合作，但這些設施尚未成熟，從礦源開採到磁體製造至少需數年，美國短期內難以脫離中國掌控，應對中國以稀土掐喉的因應能力也十分有限。

根據美銀分析，目前全球稀土礦開採近4分之3在中國，精煉比例更高達9成，美國仍缺乏完整供應鏈。

西格爾預期，美中最終仍將在關稅期限前達成妥協，因為「川普設定11月1日為關稅生效日，其實這意味，他希望留出時間談判，這是他慣用的籌碼手法」。然而，無論短期談判如何，美國在稀土產業的結構性劣勢已無可否認。

當中國能以一紙出口命令動搖全球製造業，美國卻沒有儲備、沒有供應鏈、也沒有替代來源。正如西格爾所言，「我們早該意識到，稀土不是礦石，而是國力」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法