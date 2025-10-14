以為沒房貸就安心？67歲男「做錯一事」退休後慘淪打工仔

許多長者因財務問題，退休後只能持續工作。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者常會遇到換屋需求，而用退休金一次付清新房的款項，沒有房貸壓力，此舉看似可迎接無後顧之憂的理想老後生活，但卻暗藏陷阱。日本一名67歲男子安藤博（化名）想說退休後住在市中心比較方便，因此砸下7000萬日圓（約1436萬元新台幣）換屋，但卻忽略了「看不見的風險」，導致他如今還是得靠每週打工4天來維持生活，陷入了深深的絕望。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都內的安藤博在60歲時自長年任職的公司退休，退休時領得約3000萬日圓（約615萬元新台幣）退職金，他後來把原本住的透天厝賣掉，加上自身存款湊到了7000萬日圓，以現金的方式買下市中心一戶新建公寓，完全沒有房貸。

安藤博回憶說：「是考慮到老年後的生活才決定換屋。因為年紀大了要打理透天厝很麻煩，對高齡者來說，住在各方面都便利的市中心比較理想，因此買下了現在這間新公寓。」

安藤博自65歲起每個月可領取16萬日圓（約3.28萬元新台幣）年金，算上妻子的退休年金，每個月的家庭收入大概是24萬日圓（約4.92萬元新台幣），扣稅後實拿約20萬日圓（約4.1萬元新台幣），雖然看似安穩無虞、生活順遂。然而他現在每週需打4天工，工作時間從早上9點到下午5點，根本不是理想中的退休生活。

讓安藤博人生規劃出現偏差的，是老年後特有的意外開銷與物價飆升。首先慢性病惡化，使得每月醫療費負擔遠超預期。此外，購買公寓初期，每月管理費與修繕基金合計約5萬日圓（約1.02萬元新台幣），但隨著近年物價與人工成本上升，短短2年間就增加了3萬日圓（約6156元新台幣），如今已逼近每月8萬日圓（約1.64萬元新台幣）。

安藤博無奈地說：「原以為管理費與修繕基金屬於固定開銷，沒想到會漲得這麼快。光靠年金根本不夠用，存款也越來越少。雖然我已67歲，但還是得靠打工來維持生活。」

報導分析，將退休金與賣房所得全數投入新房一次付清，看似能換來無憂的老後生活，但實際上潛藏重大資金風險。以安藤博的案例，他幾乎把所有資金都轉成了不易變現的不動產，導致一旦遇到突發支出，手頭上可隨時動用的流動資金不足。這種「流動性缺乏」正是讓老後生活陷入困境的主因。

報導建議，住房確實能帶來心理上的安全感，但若將大部分退休金都投入房地產，反而會讓生活費與緊急預備金不足，最後不得不在老年仍出門打工維生。因此在老後的資金規劃中，應優先考慮「壓低住房支出」、保留退休金作為現金或存款，用來支應日常生活費與突發開銷，這才是實現穩健老後的關鍵之道。

